Macro-économie / Taux
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France : ce mystère entourant le rapport des dirigeantes d’entreprise aux banques / Pourquoi elles recourent moins au crédit que leurs homologues masculins
Les entreprises dirigées par des femmes sollicitent moins souvent les banques que celles dirigées par les hommes pour financer leurs projets. Un document de travail de la Banque de France montre que l’inégalité ne trouve pas son origine du côté de l’offre, mais de celui de la demande de crédit. Un déséquilibre aux retombées potentiellement majeures et dont les causes sont imparfaitement comprises.
18/05/2026 - 09:00
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