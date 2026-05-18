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Une nouvelle année de record pour les cent premières capitalisations mondiales / Plusieurs facteurs pourraient désormais ralentir leur croissance

La croissance des cent premières capitalisations boursières s’est encore et nettement accélérée entre avril 2025 et mars 2026, pour atteindre un nouveau record cumulé. Si le secteur de la technologie reste le premier contributeur, les gains liés aux "Sept Magnifiques" semblent s’être répartis sur un panel plus large d'entreprises, tandis que la guerre au Moyen-Orient, les fluctuations des prix de l’énergie ou les interrogations autour de la monétisation de l’IA pourraient amener cette dynamique à ralentir.

18/05/2026 - 10:00
PAR Noémie Helvig
Photo par ANGELA WEISS / AFP
Photo par ANGELA WEISS / AFP
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