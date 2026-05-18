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Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Le succès du PER ne se dément pas / Il franchit le cap des 150 milliards d’euros

Affichant une dynamique soutenue depuis sa création par la loi Pacte, le Plan d’épargne retraite (PER) atteint un niveau record fin 2025 avec 150,4 milliards d’euros d’encours et 12,9 millions de titulaires. Le gouvernement y voit un levier stratégique pour financer l’économie française et européenne.

18/05/2026 - 14:00
PAR Yoann Defrance
Photo par RICCARDO MILANI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
Photo par RICCARDO MILANI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Le Plan d’épargne retraite (PER) engrange les milliards d'euros. Le dispositif disponible depuis l’automne 2019 a franchi un seuil symbolique au quatrième trimestre 2025. D’après les données consolidées ...

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