Start-up / Private Equity / PAI PARTNERS / EQT / Brookfield
Start-up / Private Equity
PAI PARTNERS / EQT / Brookfield
PAI et EQT réalisent leur sortie de World Freight Company / Brookfield s’offre le spécialiste du cargo pour 1,2 milliard de dollars
La vente de World Freight Company à Brookfield vient consacrer la transformation menée par PAI Partners et EQT depuis 2018. D’un consolidateur du marché des GSSA, le groupe est devenu une plateforme logistique mondiale appuyée sur la technologie et un vaste réseau international.
18/05/2026 - 11:30
Annoncée pendant le pont de l’Ascension, la cession de World Freight Company par PAI Partners et EQT marque la sortie d’un investissement entamé il y a huit ans dans le fret aérien. Brookfield, via ses activités de ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
23/01/2026 - 11:35
06/01/2026 - 14:00
PAI prolonge l’aventure Froneri / 3,6 milliards d’euros mobilisés autour d’un montage emmené par Goldman Sachs Alternatives
03/10/2025 - 12:00
EQT poursuit sa montée en puissance sur le marché français / Déjà plus de 8 milliards d’euros investis depuis l’ouverture du bureau parisien
05/08/2025 - 14:00
EQT atteint un nouveau sommet avec son sixième fonds d’infrastructure / Une collecte record de 21,5 milliards d’euros
28/03/2025 - 17:32
PAI Partners prend le relais chez le leader des équipements aéroportuaires / Valorisé à 1,8 milliard d’euros, Alvest accélère vers l’aviation durable
31/01/2025 - 18:17
03/01/2025 - 17:00
Neoen ajuste ses prévisions 2024 sans dévier de sa trajectoire / Le calendrier de l'OPA par Brookfield reste inchangé
27/11/2024 - 14:15