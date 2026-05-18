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Start-up / Private Equity / PAI PARTNERS / EQT / Brookfield

Start-up / Private Equity
PAI PARTNERS / EQT / Brookfield

PAI et EQT réalisent leur sortie de World Freight Company / Brookfield s’offre le spécialiste du cargo pour 1,2 milliard de dollars

La vente de World Freight Company à Brookfield vient consacrer la transformation menée par PAI Partners et EQT depuis 2018. D’un consolidateur du marché des GSSA, le groupe est devenu une plateforme logistique mondiale appuyée sur la technologie et un vaste réseau international.

18/05/2026 - 11:30
PAR François Berthon
(Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
(Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Annoncée pendant le pont de l’Ascension, la cession de World Freight Company par PAI Partners et EQT marque la sortie d’un investissement entamé il y a huit ans dans le fret aérien. Brookfield, via ses activités de ...

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