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Publicis pousse plus loin sa stratégie IA / LiveRamp, une acquisition clé à 2,2 milliards de dollars
Le groupe publicitaire français mise plus que jamais sur la donnée, la connectivité et les infrastructures technologiques pour répondre à la montée en puissance de l’intelligence artificielle. Avec LiveRamp, Publicis renforce une stratégie déjà engagée depuis plus d’une décennie.
18/05/2026 - 15:05
Publicis ne doute pas. Alors que les marchés s’interrogent de plus en plus ouvertement sur la capacité des grands groupes publicitaires à résister à la disruption provoquée ...
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