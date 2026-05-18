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Publicis pousse plus loin sa stratégie IA / LiveRamp, une acquisition clé à 2,2 milliards de dollars

Le groupe publicitaire français mise plus que jamais sur la donnée, la connectivité et les infrastructures technologiques pour répondre à la montée en puissance de l’intelligence artificielle. Avec LiveRamp, Publicis renforce une stratégie déjà engagée depuis plus d’une décennie.

18/05/2026 - 15:05
PAR François Berthon
Logo Publicis (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Logo Publicis (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Publicis ne doute pas. Alors que les marchés s’interrogent de plus en plus ouvertement sur la capacité des grands groupes publicitaires à résister à la disruption provoquée ...

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