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Thales attire le directeur financier de Nissan / Pascal Bouchiat passe la main
Thales change de directeur financier après quatorze années sous la houlette de Pascal Bouchiat. Le groupe a choisi Jérémie Papin, ancien CFO de Nissan Motors, pour prendre en charge les finances et les systèmes d’information à compter du 1er juillet.
18/05/2026 - 16:30
Quatorze années s’achèvent à la direction financière de Thales. Le groupe a annoncé lundi l’arrivée de Jérémie Papin au poste de directeur général, Finance et Systèmes d’Information à compter du 1er juillet 2026, en remplacement de ...
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