Thales change de directeur financier après quatorze années sous la houlette de Pascal Bouchiat. Le groupe a choisi Jérémie Papin, ancien CFO de Nissan Motors, pour prendre en charge les finances et les systèmes d’information à compter du 1er juillet.

Jérémie Papin (Photo by Ryo Aoki / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)

Quatorze années s’achèvent à la direction financière de Thales. Le groupe a annoncé lundi l’arrivée de Jérémie Papin au poste de directeur général, Finance et Systèmes d’Information à compter du 1er juillet 2026, en remplacement de ...