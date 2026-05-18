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Régulation / Concurrence

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Christophe Bonnet promu directeur des données et de la surveillance à l’AMF / Une direction au cœur du dispositif de veille du bon fonctionnement des marchés

Christophe Bonnet a été nommé directeur des données et de la surveillance à l’Autorité des marchés financiers, direction dont il était jusqu’à présent numéro deux. Passé auparavant par l’Agence France Trésor, Natixis et BNP Paribas, il succède ainsi à Alexandra Givry.

18/05/2026 - 17:30
PAR Noémie Helvig
Autorité des marchés financiers, crédits : Riccardo milani, hans lucas, hans lucas via afp
Autorité des marchés financiers, crédits : Riccardo milani, hans lucas, hans lucas via afp

Jusqu’ici directeur adjoint au sein de la direction des données et de la surveillance de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et responsable de ...

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