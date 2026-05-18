Régulation / Concurrence
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Christophe Bonnet promu directeur des données et de la surveillance à l’AMF / Une direction au cœur du dispositif de veille du bon fonctionnement des marchés
Christophe Bonnet a été nommé directeur des données et de la surveillance à l’Autorité des marchés financiers, direction dont il était jusqu’à présent numéro deux. Passé auparavant par l’Agence France Trésor, Natixis et BNP Paribas, il succède ainsi à Alexandra Givry.
18/05/2026 - 17:30
Jusqu’ici directeur adjoint au sein de la direction des données et de la surveillance de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et responsable de ...
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