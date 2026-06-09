Macro-économie / Taux / Coupe du monde / Natixis CIB
Macro-économie / Taux
Coupe du monde / Natixis CIB
Une Coupe du monde de football qui ne va pas changer la face de la croissance / Cette édition nord-américaine demeure bien particulière
Quelque 104 matchs entre le 11 juin et le 19 juillet, la 23e édition de la Coupe du monde de football sera celle avec le plus grand nombre de rencontres. Hadrien Camatte confie néanmoins à WanSquare que les équipes de Natixis Corporate & Investment Banking ne s’attendent pas pour autant à un impact significatif pour l’économie, dans la lignée des éditions précédentes.
09/06/2026 - 09:00
Les nombreuses finales de l’équipe de France de football ...
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