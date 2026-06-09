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Augustin de Romanet / Yves Perrier / Groupe ADP / Paris Europlace
Augustin de Romanet réélu à la présidence de Paris Europlace / Quatre priorités affichées
Le conseil d'administration de Paris Europlace a réélu Augustin de Romanet à sa présidence pour un nouveau mandat de quatre ans. Le président d'honneur du Groupe ADP a réaffirmé les principes qui régissaient l’action de l’association au service de la Place de Paris.
09/06/2026 - 10:00
Augustin de Romanet rempile. Le conseil d'administration de Paris Europlace l’a réélu à sa présidence pour un nouveau mandat de quatre ans. « Dans un environnement ...
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