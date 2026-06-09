Entreprises / Actions
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Les défaillances d’entreprises restent en progression / Une conjoncture pesante
À la fin du mois d’avril 2026, le nombre de défaillances d’entreprises a franchi la barre des 70 000, en cumul sur les douze derniers mois, d’après les chiffres de la Banque de France. Une progression qui concerne la plupart des tailles d’entreprises et des secteurs d’activité, avec quelques accélérations plus notables. La conjoncture dégradée, imputable aux chocs successifs, en est l’une des raisons.
09/06/2026 - 11:00
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