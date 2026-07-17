Macro-économie / Taux
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Energie : ce gap qui sépare les entreprises dans la façon de la mobiliser / Des écarts d’efficacité de 1 à 20
Alors que les prix de l’énergie ont triplé entre 2020 et 2022 et restent durablement élevés, l’OCDE a publié une analyse révélant des écarts gigantesques d’efficacité énergétique entre les firmes d’un même secteur. À production égale, les moins performantes consomment jusqu’à vingt fois plus d’énergie que les meilleures. Un gisement colossal pour réduire les émissions, renforcer la compétitivité et amortir les chocs de prix - à condition d’orienter les politiques publiques vers la diffusion technologique, la concurrence et un meilleur ciblage du signal-prix.
17/07/2026 - 17:45
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