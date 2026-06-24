Macro-économie / Taux
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Singapour détrône la Suisse dans la course mondiale aux talents / La France fait du surplace
Pour la première fois depuis la création du Global Talent Competitiveness Index (GTCI) de l’Insead, Singapour s’impose en tête d’un classement dominé par l’Europe. La France, elle, conserve sa 19ᵉ place, payant son marché du travail insuffisamment réformé.
24/06/2026 - 10:00
Singapour passe en tête. Le dernier Indice mondial de compétitivité en matière de talents, publié par l’Insead, consacre Singapour, qui dépasse pour la première fois la Suisse. La cité-État s’impose grâce à ...
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