Macro-économie / Taux
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Finances publiques : les Français ont leur idée pour les redresser / Ce qu’ils jugent acceptable, ce qui ne l'est pas
S’appuyant sur un échantillon représentatif de 1 000 personnes, un chercheur du Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (Cired) s’est intéressé à leurs réponses quant à la façon d’assurer l’assainissement des finances de la France. Sur trente mesures souvent évoquées dans le débat public, vingt-cinq, représentant un effort de 174,6 milliards d’euros, parviennent à réunir une majorité d’individus les estimant au moins « supportables ».
19/05/2026 - 09:00
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