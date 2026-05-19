WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / Banijay

Entreprises / Actions
Banijay

Banijay avance sur tous ses relais de croissance / Une année structurante avec Tipico et All3Media

Banijay ouvre 2026 sur des bases solides. Le groupe bénéficie de la dynamique des paris sportifs et du live, tout en engageant la phase la plus structurante de son développement récent avec l’intégration de Tipico et le rapprochement annoncé avec All3Media.

19/05/2026 - 12:00
PAR François Berthon
François Riahi, le directeur général de Banijay
François Riahi, le directeur général de Banijay

L’action Banijay Group gagnait 2, 5 % à 9, 76 euros mardi en fin de matinée à la Bourse d’Amsterdam, après la publication de résultats du premier trimestre 2026 confirmant la trajectoire de montée ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
Banijay porté par le gaming et le live / La production évolue dans un marché plus prudent
06/03/2026 - 12:00
Publications, Résultats
Banijay et All3Media unissent leurs forces / Une taille critique renforcée dans la production audiovisuelle mondiale
04/03/2026 - 12:00
Entreprises / Actions
Banijay et All3Media, le retour d’un dossier stratégique / Un rapprochement repensé, une logique inchangée
14/01/2026 - 17:30
Entreprises / Actions
Banijay s’appuie sur ses trois moteurs de croissance / Contenu, live et gaming soutiennent la rentabilité du groupe
07/11/2025 - 11:19
Entreprises / Actions
Banijay accélère dans le gaming avec Tipico / Une opération stratégique qui conjugue croissance, technologie et génération de cash
28/10/2025 - 18:00
 