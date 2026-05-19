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Banijay avance sur tous ses relais de croissance / Une année structurante avec Tipico et All3Media
Banijay ouvre 2026 sur des bases solides. Le groupe bénéficie de la dynamique des paris sportifs et du live, tout en engageant la phase la plus structurante de son développement récent avec l’intégration de Tipico et le rapprochement annoncé avec All3Media.
19/05/2026 - 12:00
L’action Banijay Group gagnait 2, 5 % à 9, 76 euros mardi en fin de matinée à la Bourse d’Amsterdam, après la publication de résultats du premier trimestre 2026 confirmant la trajectoire de montée ...
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