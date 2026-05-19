Macro-économie / Taux
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"Déséquilibres mondiaux" : le G7 Finances s’accorde sur la nécessité de les réduire / Une marche à suivre encore nébuleuse
Réunis depuis hier dans les murs du ministère de l’Économie et des Finances à Paris, les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales du G7 ont acté une préoccupation commune face à l’aggravation des "déséquilibres mondiaux", tout en cherchant encore la traduction concrète de cette convergence en politiques coordonnées.
19/05/2026 - 17:30
Les ministres des Finances et banquiers centraux du G7 semblent bien décidés à résorber les déséquilibres ...
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