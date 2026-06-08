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M&A / Fusions et acquisitions
Le M&A franco-allemand bat tous ses records / Les acquéreurs français en première ligne
Les transactions entre la France et l’Allemagne ont atteint en 2025 leur plus haut niveau depuis près de vingt ans. Porté par le retour de dossiers mis en attente, le marché profite aussi de moteurs plus structurels, du renouvellement du Mittelstand aux grands programmes d’investissement lancés outre-Rhin.
08/06/2026 - 11:00
Le couple économique franco-allemand n’a jamais autant acheté. Dans un environnement pourtant marqué par une croissance atone outre Rhin et des incertitudes géopolitiques persistantes, les opérations de fusions acquisitions entre les deux ...
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