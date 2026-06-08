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Casino se rapproche d’un accord bancaire / Une étape clé avant le rendez-vous de fin juin
Casino a franchi une étape importante dans son projet de restructuration financière en convergeant avec ses principaux partenaires bancaires sur les paramètres de ses futurs financements. Une avancée encore loin du point final, mais qui rapproche le distributeur de l’échéance qu’il s’est fixée pour la fin juin, période à laquelle sont également attendues les conclusions des discussions menées avec ses créanciers.
08/06/2026 - 14:20
Le communiqué ...
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