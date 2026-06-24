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La durabilité peine encore à convaincre les financiers / Les entreprises peinent à transformer leurs ambitions ESG en valeur mesurable
Si les dirigeants affichent une meilleure compréhension des enjeux de durabilité, la plupart des entreprises restent incapables d’en mesurer les effets financiers concrets. Selon une étude mondiale de KPMG, ce déficit de quantification pourrait freiner les investissements, masquer des risques majeurs et priver les organisations d’opportunités de création de valeur.
24/06/2026 - 18:15
Alors que les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) se sont imposés dans les conseils d’administration, un fossé persiste entre les ambitions affichées ...
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