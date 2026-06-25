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Le profil financier du CAC 40 n’a pas été imperméable aux aléas de 2025 / Ses entreprises s'adaptent à l'incertitude
Dans un contexte de tensions géopolitiques, d’incertitudes économiques et de ralentissement de certains marchés, la croissance de l’activité du CAC 40 est restée modeste l’an passé, tandis que ses marges se sont normalisées. Bien que les groupes de l’indice phare de la Bourse de Paris conservent des fondamentaux solides, l’étude annuelle du cabinet EY sur leur profil financier met toutefois en lumière une gestion plus prudente, marquée par des investissements plus sélectifs et une vigilance accrue.
25/06/2026 - 09:00
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