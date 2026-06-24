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Sanofi / Paulo Fontoura
Belén Garijo imprime sa marque sur la R&D de Sanofi / Paulo Fontoura succède à Houman Ashrafian
La nomination de Paulo Fontoura à la tête de la R&D éclaire les orientations de la nouvelle direction de Sanofi. Son parcours associe une longue expérience du développement clinique chez Roche et une exposition récente aux applications de l'intelligence artificielle dans la découverte de médicaments.
24/06/2026 - 09:00
La fonction la plus stratégique de Sanofi après la direction générale change de mains, et ce n'est pas un hasard de calendrier. Le groupe pharmaceutique a annoncé ...
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