Macro-économie / Taux / swap / Fed / Trésor
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swap / Fed / Trésor
Utiliser les lignes de swaps de la Fed comme outil de politique étrangère pourrait coûter cher à Washington / La demande pour le billet vert est intrinsèquement liée à l’indépendance de la Banque centrale
Une arrivée à la tête de la Fed qui amène son lot de questions et de changements. Son nouveau président, Kevin Warsh, vient à peine de prendre ses fonctions que la moindre évolution des relations entre le Trésor américain et la Banque centrale ou de la façon de mener la politique monétaire est scrutée de près. Les membres du Peterson Institute for International Economics se sont quant à eux intéressés aux conséquences pour la monnaie américaine d’une politisation excessive des lignes de swap du Trésor ou de la Fed.
24/06/2026 - 15:15
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