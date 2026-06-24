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Givaudan en vedette chez les analystes
Chaque jour, retrouvez une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis, d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi.
24/06/2026 - 16:30
- Air France-KLM : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 16 EUR à 18 EUR.
- Argenx : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1170 à ...
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