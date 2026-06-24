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KNDS met la cohabitation franco-allemande à l'épreuve des marchés / Le champion européen de la défense terrestre entre en Bourse
Quelques jours après avoir scellé l'entrée de l'État allemand à son capital, KNDS enclenche son introduction en Bourse. Derrière l'opération se dessine une double ambition : bâtir le champion européen de la défense terrestre et prouver qu'un groupe coté placé sous le double contrôle étatique franco-allemand peut conserver son agilité industrielle.
24/06/2026 - 11:50
Tout s'est enchaîné en quelques jours. Le salon Eurosatory, mi-juin, où KNDS ...
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