Le démonstrateur CAPINT de KNDS, présenté à Eurosatory le 15 juin 2026. Ce char intermédiaire franco-allemand, destiné à entrer en service dans les années 2030, associe un châssis dérivé du Leopard et une tourelle française de nouvelle génération. (Julien de Rosa / AFP)

Tout s'est enchaîné en quelques jours. Le salon Eurosatory, mi-juin, où KNDS ...

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