Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Déficit public : la Cour des comptes s’interroge sur le rendement des mesures nouvelles en recettes / Une contribution pourtant majeure à l’assainissement prévu
Cette année, le gouvernement a prévu de récolter 14,7 milliards d’euros grâce à des mesures nouvelles en recettes (hors progression spontanée des prélèvements obligatoires) pour réduire le déficit public. La Cour des comptes évoque un rendement incertain.
25/06/2026 - 12:00
Un pilier branlant pour le rétablissement des comptes publics en 2026. Alors que le gouvernement prévoit de réduire le déficit public à 5% du Produit intérieur brut (PIB) cette année, soit ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Une industrie de la défense européenne qui doit apprendre à devenir agile / Le Haut-commissariat au Plan considère qu’il faut repenser les coopérations industrielles
25/06/2026 - 16:25
La Commission européenne très présente sur le marché obligataire au second semestre / Jusqu’à 80 milliards d’euros levés
25/06/2026 - 15:00
La durabilité peine encore à convaincre les financiers / Les entreprises peinent à transformer leurs ambitions ESG en valeur mesurable
24/06/2026 - 18:15
Le conflit au Moyen-Orient n’aura rien arrangé à la stabilité financière / La Banque de France distingue plusieurs points de vigilance
24/06/2026 - 17:30
Utiliser les lignes de swaps de la Fed comme outil de politique étrangère pourrait coûter cher à Washington / La demande pour le billet vert est intrinsèquement liée à l’indépendance de la Banque centrale
24/06/2026 - 15:15