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Macro-économie / Taux / climat / NGFS / Politique monétaire

Macro-économie / Taux
climat / NGFS / Politique monétaire

Le climat menace également la politique monétaire / Des arbitrages douloureux sont à l'horizon

Une expertise commune qui pourrait bien profiter à l’ensemble des banquiers centraux. Le NGFS vient de publier un nouveau rapport évoquant les questions de politique monétaire en lien avec le changement climatique. De quoi voir apparaître des situations où il faudra choisir entre prioriser la croissance ou l’inflation. Cette dernière et ses anticipations ne seraient pas épargnées par les évènements physiques et ce qui est d’autant plus inquiétant que la transmission de la politique monétaire pourrait bien se trouver grippée pour les mêmes raisons.

24/06/2026 - 14:15
PAR Henri Bomont
Incendie. Photo par HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Incendie. Photo par HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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