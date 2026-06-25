Fusions, Acquisitions / souveraineté / défense
Fusions, Acquisitions
souveraineté / défense
Le paradoxe financier de la défense française / Les capitaux se concentrent loin des maillons les plus critiques
Portées par la guerre en Ukraine et la montée des budgets militaires, les opérations capitalistiques dans la défense française se multiplient. Mais les capitaux se dirigent encore majoritairement vers les activités les plus accessibles, laissant en retrait plusieurs maillons essentiels à la souveraineté industrielle.
25/06/2026 - 10:00
La défense française n'a jamais autant séduit les capitaux. C'est, en substance, ce que mesure l'indice de souveraineté française (ISF) que viennent de publier la banque d'affaires Largillière Finance et le ...
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