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Fusions, Acquisitions / souveraineté / défense

Fusions, Acquisitions
souveraineté / défense

Le paradoxe financier de la défense française / Les capitaux se concentrent loin des maillons les plus critiques

Portées par la guerre en Ukraine et la montée des budgets militaires, les opérations capitalistiques dans la défense française se multiplient. Mais les capitaux se dirigent encore majoritairement vers les activités les plus accessibles, laissant en retrait plusieurs maillons essentiels à la souveraineté industrielle.

25/06/2026 - 10:00
PAR François Berthon
Spécialisées dans les corps d'obus de 155 mm destinés aux canons Caesar, les Forges de Tarbes font partie des maillons industriels redevenus stratégiques depuis 2022. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
Spécialisées dans les corps d'obus de 155 mm destinés aux canons Caesar, les Forges de Tarbes font partie des maillons industriels redevenus stratégiques depuis 2022. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

La défense française n'a jamais autant séduit les capitaux. C'est, en substance, ce que mesure l'indice de souveraineté française (ISF) que viennent de publier la banque d'affaires Largillière Finance et le ...

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