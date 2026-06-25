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Crédit Agricole S.A.
Crédit Agricole renforce son dispositif espagnol / Un partenariat stratégique avec BCC-Grupo Cajamar
Crédit Agricole franchit une nouvelle étape de son développement en Espagne. Grâce à son partenariat avec BCC-Grupo Cajamar, le groupe ajoute un puissant réseau de distribution à une présence jusqu'ici concentrée sur ses métiers spécialisés.
25/06/2026 - 11:30
Présent en Espagne de longue date, mais sans y exploiter de réseau de banque de détail, le Crédit Agricole vient d'y trouver le canal de distribution qui lui faisait défaut. Le groupe a ...
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