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Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole renforce son dispositif espagnol / Un partenariat stratégique avec BCC-Grupo Cajamar

Crédit Agricole franchit une nouvelle étape de son développement en Espagne. Grâce à son partenariat avec BCC-Grupo Cajamar, le groupe ajoute un puissant réseau de distribution à une présence jusqu'ici concentrée sur ses métiers spécialisés.

25/06/2026 - 11:30
PAR François Berthon
Olivier Gavalda, PDG du Crédit Agricole, et Manuel Yebra, PDG de BCC-Grupo Cajamar.
Olivier Gavalda, PDG du Crédit Agricole, et Manuel Yebra, PDG de BCC-Grupo Cajamar.

Présent en Espagne de longue date, mais sans y exploiter de réseau de banque de détail, le Crédit Agricole vient d'y trouver le canal de distribution qui lui faisait défaut. Le groupe a ...

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