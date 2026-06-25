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Accor en vedette chez les analystes

Chaque jour, retrouvez une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis, d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi.

25/06/2026 - 14:00
PAR Yoann Defrance
Photo par DANIEL DORKO / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
Photo par DANIEL DORKO / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
  • Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 62 EUR.
  • ABB Ltd : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 68 à 70 CHF.
  • Capgemini : ...
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