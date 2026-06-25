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Macro-économie / Taux / Washington / Haut Commissariat au Plan / Enrico Letta

Macro-économie / Taux
Washington / Haut Commissariat au Plan / Enrico Letta

Une industrie de la défense européenne qui doit apprendre à devenir agile / Le Haut-commissariat au Plan considère qu’il faut repenser les coopérations industrielles

Des projets qui patinent régulièrement dès lors qu’il est question de voir différents acteurs du Vieux continent unir leurs forces sur les questions de défense. Pourtant, ces initiatives ont des vertus indéniables puisqu’elles seraient à même de permettre d’une part de réduire les coûts de R&D ou encore d’améliorer la capacité des armées européennes à évoluer conjointement. Des recommandations sont formulées par le Haut-commissariat au Plan afin d’obtenir des avancées concrètes sur le sujet.

25/06/2026 - 16:25
PAR Henri Bomont
Usine en France. Photo par QUENTIN TOP / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
Usine en France. Photo par QUENTIN TOP / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
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