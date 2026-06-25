Assurances / Aéma groupe
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Aéma groupe
Aéma referme un cycle de gouvernance / Béatrice Augier succède à Pascal Michard
Longtemps différée, l’alternance à la présidence d’Aéma Groupe est désormais effective. L’élection de Béatrice Augier concrétise le retour de cette fonction dans le camp Aésio, conformément au principe de gouvernance arrêté lors de la création du groupe en 2021.
25/06/2026 - 17:30
C’est une transition qui était prévue dès la naissance d’Aéma Groupe, mais qui aura finalement attendu près de deux ans ...
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