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Assurances / Aéma groupe

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Aéma groupe

Aéma referme un cycle de gouvernance / Béatrice Augier succède à Pascal Michard

Longtemps différée, l’alternance à la présidence d’Aéma Groupe est désormais effective. L’élection de Béatrice Augier concrétise le retour de cette fonction dans le camp Aésio, conformément au principe de gouvernance arrêté lors de la création du groupe en 2021.

25/06/2026 - 17:30
PAR François Berthon
Béatrice Augier succède à Pascal Michard à la présidence d'Aéma Groupe.
Béatrice Augier succède à Pascal Michard à la présidence d'Aéma Groupe.

C’est une transition qui était prévue dès la naissance d’Aéma Groupe, mais qui aura finalement attendu près de deux ans ...

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