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L’ACPR se lance sur l’équité algorithmique / Une consultation publique voit le jour

Les pouvoirs de l’ACPR devraient s’étendre prochainement – à compter de décembre 2027 – si le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, en cours d’examen par le parlement, aboutit et cette évolution concerne l’IA. L’ACPR étant désignée pour devenir autorité de surveillance de marché du règlement "IA Act" en ce qui concerne les cas d’usage à « haut risque » liés aux services financiers. L’institution s’y prépare donc en lien avec la Place et vient d’annoncer une consultation publique sur l’équité algorithmique.

08/07/2026 - 10:00
PAR Henri Bomont
Photo par SEAN GALLUP / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP
Photo par SEAN GALLUP / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP
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