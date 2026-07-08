Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Le MES alerte sur la résilience de la zone euro / Les marges de manœuvre budgétaires s'amenuisent face aux nouveaux chocs
Le Mécanisme européen de stabilité (MES) estime que la zone euro entre dans une période de vulnérabilité accrue. Dans la première édition de son Euro Area Stability Watch, l'institution prévient qu'une combinaison de tensions géopolitiques durables et d'un choc financier venu des États-Unis pourrait faire basculer l'économie en récession, tout en mettant à rude épreuve les finances publiques. Elle appelle les États à restaurer leur crédibilité budgétaire pour préserver leur capacité à faire face aux crises.
08/07/2026 - 09:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Le FMI voit l'économie mondiale résister mieux que prévu / Mais la guerre et l'IA creusent les écarts
08/07/2026 - 15:00
08/07/2026 - 14:00
08/07/2026 - 10:00
07/07/2026 - 20:00
Finances publiques : l’exécutif resserre davantage les boulons / Trois milliards d’euros d’économies supplémentaires annoncées
07/07/2026 - 15:30