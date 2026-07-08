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Macro-économie / Taux

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Le MES alerte sur la résilience de la zone euro / Les marges de manœuvre budgétaires s'amenuisent face aux nouveaux chocs

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) estime que la zone euro entre dans une période de vulnérabilité accrue. Dans la première édition de son Euro Area Stability Watch, l'institution prévient qu'une combinaison de tensions géopolitiques durables et d'un choc financier venu des États-Unis pourrait faire basculer l'économie en récession, tout en mettant à rude épreuve les finances publiques. Elle appelle les États à restaurer leur crédibilité budgétaire pour préserver leur capacité à faire face aux crises.

08/07/2026 - 09:00
PAR Yoann Defrance
Pierre Gramegna, directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES) - Photo par MARTIN BERTRAND / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
Pierre Gramegna, directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES) - Photo par MARTIN BERTRAND / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
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