Deux mois et demi après Tipico, Banijay Gaming poursuit son changement d’échelle avec l’acquisition de JOA. En mettant la main sur le deuxième opérateur de casinos en France, le groupe de Stéphane Courbit ajoute une brique physique à sa plateforme de jeux, avec l’ambition de connecter plus étroitement ses actifs digitaux et les lieux de divertissement.