WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / Banijay / JOA

Entreprises / Actions
Banijay / JOA

Banijay Gaming étend son terrain de jeu avec JOA / Le digital de Betclic s'adosse au casino physique

Deux mois et demi après Tipico, Banijay Gaming poursuit son changement d’échelle avec l’acquisition de JOA. En mettant la main sur le deuxième opérateur de casinos en France, le groupe de Stéphane Courbit ajoute une brique physique à sa plateforme de jeux, avec l’ambition de connecter plus étroitement ses actifs digitaux et les lieux de divertissement.

07/07/2026 - 11:30
PAR François Berthon
Le casino JOA de Gujan-Mestras, l’un des 33 établissements du groupe racheté par Banijay Gaming.
Le casino JOA de Gujan-Mestras, l’un des 33 établissements du groupe racheté par Banijay Gaming.

Banijay Gaming ne perd pas de temps. Deux mois et demi après avoir bouclé le rachat ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
Banijay avance sur tous ses relais de croissance / Une année structurante avec Tipico et All3Media
19/05/2026 - 12:00
Entreprises / Actions
Banijay porté par le gaming et le live / La production évolue dans un marché plus prudent
06/03/2026 - 12:00
Publications, Résultats
Banijay et All3Media unissent leurs forces / Une taille critique renforcée dans la production audiovisuelle mondiale
04/03/2026 - 12:00
Entreprises / Actions
Banijay et All3Media, le retour d’un dossier stratégique / Un rapprochement repensé, une logique inchangée
14/01/2026 - 17:30
Entreprises / Actions
Banijay s’appuie sur ses trois moteurs de croissance / Contenu, live et gaming soutiennent la rentabilité du groupe
07/11/2025 - 11:19
 