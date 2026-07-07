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Fusions, Acquisitions

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Saint-Gobain pioche au Canada avec l’acquisition de Xypex / Une opération qui lui permet de faire coup double

Le géant des matériaux de construction a conclu un accord définitif pour s’offrir ce champion des adjuvants et des revêtements d’imperméabilisation à forte valeur ajoutée, installé à Vancouver. De quoi renforcer sa plateforme de chimie de la construction, tout comme ses positions dans le non-résidentiel et les infrastructures.

07/07/2026 - 14:30
PAR Noémie Helvig
FRANCE. HAUTS-DE-SEINE (92) PARIS LA DEFENSE. SAINT-GOBAIN HEADQUATER
FRANCE. HAUTS-DE-SEINE (92) PARIS LA DEFENSE. SAINT-GOBAIN HEADQUATER

Saint-Gobain va faire entrer une nouvelle entreprise dans son giron. Le géant des matériaux de construction a annoncé avoir conclu un ...

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