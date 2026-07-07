Fusions, Acquisitions
Fusions, Acquisitions
Saint-Gobain pioche au Canada avec l’acquisition de Xypex / Une opération qui lui permet de faire coup double
Le géant des matériaux de construction a conclu un accord définitif pour s’offrir ce champion des adjuvants et des revêtements d’imperméabilisation à forte valeur ajoutée, installé à Vancouver. De quoi renforcer sa plateforme de chimie de la construction, tout comme ses positions dans le non-résidentiel et les infrastructures.
07/07/2026 - 14:30
Saint-Gobain va faire entrer une nouvelle entreprise dans son giron. Le géant des matériaux de construction a annoncé avoir conclu un ...
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