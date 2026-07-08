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Elysée : la conseillère « innovation, industrie, numérique et participations publiques » s’en va / Claire Vernet-Garnier va intégrer Orange
Présente au Château depuis trois ans, Claire Vernet-Garnier va rejoindre l’opérateur télécoms en qualité de directrice du corporate development, des fusions-acquisitions et de l'intégration post-acquisition. Elle entrera en fonction le 20 juillet.
08/07/2026 - 11:00
Claire Vernet-Garnier vogue vers de nouveaux horizons. La conseillère « innovation, industrie, numérique et participations publiques » du président de la République, Emmanuel Macron, va rejoindre le groupe Orange. Elle y sera directrice du corporate development, des fusions-acquisitions et de l'intégration post-acquisition. Sa ...
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