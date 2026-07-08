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Ipsos / jean laurent poitou / directrice de cabinet / claire charbit
Ipsos : Jean Laurent Poitou s’adjoint les services de Claire Charbit pour diriger son cabinet / Une spécialiste de la transformation passée chez Carrefour, Europcar et Air France-KLM
Dans un contexte où Ipsos entend accélérer l’exécution de sa nouvelle feuille de route, le groupe a annoncé l’arrivée de Claire Charbit au sein de son comité de management exécutif, en qualité de directrice du cabinet de son directeur général. En provenance de chez Carrefour, où elle a piloté le programme de transformation du groupe, elle avait auparavant œuvré à des fonctions stratégiques chez Europcar Mobility et Air France-KLM.
08/07/2026 - 16:30
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