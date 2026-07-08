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L’Oréal va écrire le nouveau chapitre de Gucci Beauty plus tôt que prévu / Un accord anticipé dont les différents avantages se lisent
Kering et Coty se sont accordés pour avancer d’un an, à la mi-2027, la fin de la licence de développement et de distribution des produits parfum et beauté de la griffe italienne. Comme prévu, c’est L’Oréal qui en reprendra le flambeau. Un accord attendu, pour lequel Coty recevra au moins 400 millions de dollars, s’inscrivant dans le sillage du partenariat conclu entre le géant de la beauté et la maison de luxe en octobre dernier. De quoi révéler plus rapidement le potentiel de la marque, et profiter d’opportunités de croissance à long terme, à la faveur d’une licence de 50 ans.
08/07/2026 - 15:50
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