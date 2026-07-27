Feuilleton de l'été
Feuilleton de l'été
Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Blanche Leridon, directrice des études « France » de l’Institut Montaigne
EXCLUSIF.
Ancienne conseillère ministérielle passée par le Palais Bourbon, cette amoureuse d’histoire de l’art et des lettres occupe des fonctions stratégiques à l’Institut Montaigne, où elle décortique les enjeux institutionnels et démocratiques.
27/07/2026 - 09:00
« J’avais une véritable confiance en l’avenir ». Nombre de lycéens auraient sans doute souhaité aborder la fin de leur adolescence avec la même sérénité que Blanche Leridon. Elle grandit à Toulouse dans un environnement où la culture occupe une ...
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