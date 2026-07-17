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Dassault Systèmes veut renforcer son arsenal dans les sciences de la vie / ArisGlobal pour compléter Medidata
Dassault Systèmes pourrait réaliser la deuxième plus importante acquisition de son histoire en rachetant ArisGlobal pour environ 2 milliards de dollars. Le groupe élargirait ainsi son offre dans les sciences de la vie, déjà structurée autour de sa filiale Medidata, spécialisée dans les essais cliniques, afin de couvrir plus largement le cycle de vie du médicament, alors que les performances de cette dernière restent sous pression.
17/07/2026 - 16:45
Dassault Systèmes n'en ...
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