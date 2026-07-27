Macro-économie / Taux
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L’Hexagone cherche des solutions pour l’emploi des seniors / La France reste à la traîne en Europe
Des efforts notables sur l’emploi des seniors qui n’empêchent pas la France d’être encore et toujours à la traîne vis-à-vis du reste du continent. Le taux d’emploi des plus de 55 ans a beau avoir fortement augmenté dans l’Hexagone depuis vingt ans, jusqu’à atteindre 60 % - à date de 2024 – cela demeure nettement inférieur à la moyenne européenne – 65 %. De quoi pousser le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.
27/07/2026 - 11:00
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