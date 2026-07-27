Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Cette Légion d’honneur qui valait des milliards / Son attribution aurait un impact sur la Bourse
Dans un article scientifique à paraître, trois chercheurs montrent que des entreprises cotées dont un administrateur reçoit la Légion d’honneur, voient leur cours de Bourse progresser dans les jours qui suivent l’annonce. Les investisseurs récompenseraient ce qu’ils perçoivent comme une proximité avec le pouvoir politique.
27/07/2026 - 10:00
Les entreprises ne regarderont plus jamais du même œil la Légion d’honneur. Selon un article écrit par les chercheurs Marc Sangnier, Stéphane Benveniste et ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
27/07/2026 - 17:00
L’électricité profitera de la crise énergétique, mais pas tout de suite / L’urgence prime pour l’heure
27/07/2026 - 15:00
Un nouveau visage pour la Commission européenne en France / Aliénor Margerit sera cheffe de la représentation à Paris
27/07/2026 - 14:00
27/07/2026 - 11:00
24/07/2026 - 17:00