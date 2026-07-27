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Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Cette Légion d’honneur qui valait des milliards / Son attribution aurait un impact sur la Bourse

Dans un article scientifique à paraître, trois chercheurs montrent que des entreprises cotées dont un administrateur reçoit la Légion d’honneur, voient leur cours de Bourse progresser dans les jours qui suivent l’annonce. Les investisseurs récompenseraient ce qu’ils perçoivent comme une proximité avec le pouvoir politique.

27/07/2026 - 10:00
PAR Yoann Defrance
Photo par LUDOVIC MARIN / AFP
Photo par LUDOVIC MARIN / AFP

Les entreprises ne regarderont plus jamais du même œil la Légion d’honneur. Selon un article écrit par les chercheurs Marc Sangnier, Stéphane Benveniste et ...

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