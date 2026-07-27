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Macro-économie / Taux

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Climat : la BCE étend sa politique de collatéraux / Certaines créances privées intégrées

La Banque centrale européenne va renforcer son dispositif de gestion des garanties apportées par les banques lors des opérations de refinancement. À partir de fin 2027 au plus tôt, certains crédits aux entreprises seront susceptibles de voir leur valeur de garantie réduite en fonction de leur exposition aux risques climatiques.

27/07/2026 - 17:00
PAR Yoann Defrance
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne - Photo par ANDREAS ARNOLD / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne - Photo par ANDREAS ARNOLD / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

La Banque centrale européenne (BCE) serre progressivement la vis climatique dans son cadre de collatéral. Le Conseil des gouverneurs de l’institution de Francfort a décidé d’étendre l’utilisation ...

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