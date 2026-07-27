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Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Un nouveau visage pour la Commission européenne en France / Aliénor Margerit sera cheffe de la représentation à Paris

Au sein de la Commission européenne, Aliénor Margerit était jusqu’ici cheffe d'unité chargée de l'accès au financement à la direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME. Celle qui fut cheffe de cabinet adjointe de l'ex-commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni, a passé de longues années à l’ACPR puis à la Banque de France au début de sa carrière.

27/07/2026 - 14:00
PAR Yoann Defrance
Alienor Margerit - Crédits : Commission européenne
Alienor Margerit - Crédits : Commission européenne
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