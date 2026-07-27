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électricité / AIE
L’électricité profitera de la crise énergétique, mais pas tout de suite / L’urgence prime pour l’heure
Pas de raison que l’inquiétude soit de mise pour l’électricité, la donne pourrait en effet changer rapidement à en écouter l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Celle-ci souligne que la demande mondiale devrait augmenter plus rapidement tant en 2026 qu’en 2027 rapportée au rythme enregistré en 2025. Un changement de braquet qui s’explique principalement par le soutien de facteurs traditionnels dont fait partie l’essor de l’électrification des usages.
27/07/2026 - 15:00
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