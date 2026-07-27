Dirigeants, gouvernance
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Pernod Ricard nomme Mauve Croizat vice-présidente exécutive Finance et Tech / Elle succédera à Hélène de Tissot, appelée chez Chanel
Le leader des spiritueux et du champagne a annoncé la nomination de Mauve Croizat en qualité de vice-présidente exécutive Finance et Tech. Elle intégrera le comité exécutif et sera rattachée à son président-directeur général, Alexandre Ricard. Elle succédera ainsi à Hélène de Tissot le 1er octobre prochain, qui va rejoindre Chanel pour piloter sa direction financière.
27/07/2026 - 16:00
La direction financière de ...
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