Le leader des spiritueux et du champagne a annoncé la nomination de Mauve Croizat en qualité de vice-présidente exécutive Finance et Tech. Elle intégrera le comité exécutif et sera rattachée à son président-directeur général, Alexandre Ricard. Elle succédera ainsi à Hélène de Tissot le 1er octobre prochain, qui va rejoindre Chanel pour piloter sa direction financière.