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Feuilleton de l'été

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exclusif Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Angie Añazgo, directrice Produits Grand Public du groupe Orange

EXCLUSIF.

Angie Añazgo a fait de sa capacité à naviguer entre la technique, les opérations et des fonctions stratégiques sur divers marchés la marque de fabrique de son ascension interne chez Orange. Après avoir piloté des équipes de terrain, des cabinets de dirigeants du groupe et accompagné des transformations, elle orchestre désormais le futur de ses produits grand public. Une fonction où elle met son ADN d’ingénieure, qui a commencé à se forger au Pérou, au service du business et de l’innovation. 

03/08/2026 - 09:00
PAR Noémie Helvig
Angie Añazgo. Crédits : Orange
Angie Añazgo. Crédits : Orange
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