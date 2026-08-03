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Macro-économie / Taux

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Sécurité économique : ces députés qui veulent rénover la doctrine française / L'État appelé à mieux protéger les actifs stratégiques sans renoncer à l'attractivité

Remis au gouvernement, le rapport des députés Christophe Plassard, Charles Rodwell et Jean-Louis Thiériot estime que la France dispose déjà d'outils solides en matière de sécurité économique, mais qu'elle doit désormais franchir une nouvelle étape. Face au durcissement des rapports de force internationaux, les parlementaires plaident pour une doctrine politique assumée, un renforcement des capacités d'intervention de l'État et une meilleure protection des technologies stratégiques.

03/08/2026 - 11:00
PAR Yoann Defrance
Sébastien Lecornu, Premier ministre - Photo par LOU BENOIST / AFP
Sébastien Lecornu, Premier ministre - Photo par LOU BENOIST / AFP
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