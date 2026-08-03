Macro-économie / Taux / canal panama
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canal panama
Cette victime inattendue d’El Nino / Le cuivre n’échapperait pas aux conséquences de la fin d’année
Redouté sur bien des plans, la probabilité d’un épisode El Niño de très forte intensité en fin d’année est aujourd’hui pour le moins élevé. Malheureusement il semble que les conséquences ne se cantonnent plus désormais au seul volet agricole. Les spécialistes des métaux de chez Macquarie redoutent des effets délétères sur le cuivre. Le phénomène climatique pourrait en effet perturber les flux de cuivre transitant en temps normal par le canal de Panama.
03/08/2026 - 10:00
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