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Société Générale va chercher chez BNP Paribas la nouvelle patronne de son transaction banking / Hatem Mustapha prend seul les commandes des activités de marché
Société Générale recompose une partie de l’état-major de sa Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS). La banque recrute chez BNP Paribas Liane Santenero pour piloter Global Transaction & Payment Services, tandis qu’elle confie l’ensemble des Activités de Marché à Hatem Mustapha, qui a effectué l’essentiel de son parcours au sein du groupe.
03/08/2026 - 14:00
Au lendemain de la publication de résultats semestriels records, Société Générale a ...
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