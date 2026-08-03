Société Générale recompose une partie de l’état-major de sa Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS). La banque recrute chez BNP Paribas Liane Santenero pour piloter Global Transaction & Payment Services, tandis qu’elle confie l’ensemble des Activités de Marché à Hatem Mustapha, qui a effectué l’essentiel de son parcours au sein du groupe.