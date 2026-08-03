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Quantique : un soutien public qui va appeler à des arbitrages budgétaires et stratégiques / La Cour des comptes en dresse un premier bilan
Dans un rapport retraçant le premier bilan du soutien à l’informatique quantique, la Cour des comptes détaille le portrait des atouts de la France dans le secteur et tire ses conclusions de succès observables, mais encore fragiles. De quoi se pencher sur les perspectives qui s’ouvrent à l’Hexagone sur ce sujet, qui nécessitera de faire des choix budgétaires et stratégiques, à propos d’un enjeu majeur de souveraineté… qui n’a échappé à aucune des grandes puissances industrielles du monde. La mobilisation des capitaux privés apparaît centrale pour pérenniser les investissements.
03/08/2026 - 16:00
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